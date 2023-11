Il Milan avrebbe fatto un tentativo per arrivare a Serhou Guirassy dello Stoccarda già nel calciomercato di gennaio

Gianluca Di Marzio , noto esperto di calciomercato, ha parlato negli studi di 'Sky Sport' dei possibili movimenti del Milan a gennaio. La dirigenza rossonera avrebbe fatto un tentativo per Serhou Guirassy e addirittura Geoffrey Moncada avrebbe visionato dal vivo Finn Van Breemen . Ecco le sue parole.

Milan, le parole di Gianluca Di Marzio sul calciomercato

Su Guirassy: "Il Milan ha fatto un tentativo per prendere Guirassy, attaccante dello Stoccarda. Ha fatto 14 gol e ha una clausola rescissoria che gli permette di venire via a gennaio, ma il giocatore preferirebbe non trasferirsi a gennaio. Il Milan vuole un attaccante forte e se ha avrà questa opportunità, allora farà un'operazione. Il Milan, tra gennaio e giugno, farà due attaccanti".