Calciomercato Milan – Di Marzio: “Sportiello, l’intenzione del Diavolo”

L'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio conferma la trattativa in atto tra Milan e Atalanta per il passaggio di Sportiello in rossonero

Fabio Barera

In buona parte di questi primi mesi di campionato il Milan ha dovuto fare a meno del suo portiere titolare Mike Maignan, che è stato vittima di un infortunio. Così come avvenuto nella scorsa stagione, anche in questa Serie A è toccato a Ciprian Tatarusanu sostituire l'estremo difensore francese.

Quando chiamato in causa il rumeno non ha però dato quella continuità di prestazioni che ci si aspetta da un portiere e per questo probabilmente non rinnoverà il contratto con il Milan. E lo stesso discorso vale anche per Antonio Mirante, che i rossoneri hanno ingaggiato quando era svincolato, ma che non ha mai visto il campo.

E allora per la prossima stagione l'estremo difensore di riserva del Milan potrebbe essere Marco Sportiello. Già nelle scorse settimane si era fatto il suo nome per la porta rossonera e nelle ultime ore è arrivata la conferma da parte di Gianluca Di Marzio dell'avanzamento della trattativa. Di seguito le parole del noto esperto di calciomercato ai microfoni di Sky Sport.

Milan, le parole di Gianluca Di Marzio su Sportiello — "Il Milan sta prendendo Sportiello per giugno. La trattativa prosegue ben spedita, l'intenzione è quella di chiudere già in questi giorni".