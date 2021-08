Calciomercato Milan – Di Marzio: “Si avvicina Bakayoko, non esclude Adli”

Per il centrocampo del Milan si avvicina Bakayoko. L'eventuale ritorno del francese in questa sessione di calciomercato non esclude Adli

Per il centrocampo del Milan si avvicina Tiémoué Bakayoko. A riferirlo è l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, dagli studi di 'Sky Sport'. Il mediano ex Napoli dovrebbe arrivare in prestito secco dal Chelsea. I 'Blues', nelle ultime ore, avrebbero aperto a questa formula.

L'eventuale ritorno del francese in questa sessione di calciomercato non esclude Yacine Adli, per il quale continuano i contatti con il Bordeaux. Il Milan sta tentando di abbassare la richiesta dei girondini, che al momento è di 10 milioni di euro. Potrebbero essere due i rinforzi a centrocampo per Stefano Pioli.

Infine, i rossoneri lavoreranno ad un giocatore offensivo: sarà un’ala destra o un trequartista. Ideale un profilo che possa interpretare entrambe le posizioni. Nelle ultime ore è spuntato il nome di Bernardo Silva del Manchester City. Il portoghese è in uscita, ma ha costi ed ingaggio proibitivi. Occhio anche a Josip Ilicic, che potrebbe tornare d'attualità negli ultimissimi giorni di mercato. Le top news sul mercato del Milan: fatta per Florenzi, arriva anche Vlasic?