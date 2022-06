Calciomercato Milan – Di Marzio: “Scelta fatta per Scamacca”

Gianluca Di Marzio , intervenuto negli studi di 'Sky Sport', ha fatto il punto su Gianluca Scamacca e sul calciomercato del Milan . Il profilo dell'attaccante del Sassuolo, più volte accostato ai rossoneri, non sembra essere nelle idee dei dirigenti del Diavolo. Novità anche su Raspadori e De Ketelaere . Per quanto riguarda l'attacco, invece, possibile l'arrivo di un centravanti con caratteristiche diverse da quelli già presenti in rosa.

"Un altro centravanti fisico al Milan non arriverà quest’estate. La scelta è fatta, mi risulta così. Ci saranno Origi, Giroud, Ibrahimovic se rinnoverà ed eventualmente Rebic. Il centravanti fisico da quello che so non arriverà, uno con caratteristiche diverse sì. Non solo Raspadori in lista: De Ketelaere interessa, il Bruges chiede 25-30 milioni, il Milan non ha ancora fatto offerte, è solo un interesse".