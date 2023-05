Calciomercato Milan – Di Marzio: “Rinnovo Leao, ecco il grande giorno”

Rafael Leao è in procinto di firmare il rinnovo del suo contratto con il Milan. L'attuale accordo, da 1,5 milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2024, dunque, sta per finire definitivamente in archivio. Soppiantato da un bel più ricco e remunerativo contratto per l'attaccante portoghese.