Calciomercato Milan – Di Marzio: “Rinnovo Leao, le date per la firma”

Il rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan è finalmente in dirittura d'arrivo. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio , giornalista sportivo sempre molto ben informato sulle vicende di calciomercato , manca sempre di meno - infatti - al rinnovo formale dell'attaccante portoghese con il club di Via Aldo Rossi.

Leao firmerà con il Milan per cinque anni, con la nuova scadenza contrattuale fissata al 30 giugno 2028 . Il suo stipendio salirà a 5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Sarà innalzata, nel nuovo accordo, anche la clausola di rescissione del contratto: adesso diventerà di 175 milioni di euro. La firma è in programma per questa settimana. Sì, ma quando?

Ancora qualche giorno per il nuovo matrimonio

Di Marzio ha detto che, dopo la vittoria per 5-1 di 'San Siro' contro la Sampdoria e i due giorni di riposo concessi alla squadra dal tecnico Stefano Pioli, il Milan ha messo in agenda l'appuntamento per la firma e per l'annuncio del rinnovo di Leao tra giovedì 25 e venerdì 26 maggio.