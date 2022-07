Calciomercato Milan – Di Marzio: “Rinnovo Ibrahimovic, c’è la firma”

"C'è la firma di Ibrahimovic - ha scritto Di Marzio -, rinnovato il contratto con il Milan per un'altra stagione". Ibra, dunque, resterà al Milan fino al 30 giugno 2023: potrà rientrare in campo, come noto, soltanto nel nuovo anno perché, attualmente, sta recuperando dall'infortunio ai legamenti del ginocchio sinistro e dalla conseguente operazione.