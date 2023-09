Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato di 'Sky Sport', il Milan non farà in tempo ad ottenere la documentazione necessaria per Patson Daka , attaccante del Leicester City .

Motivo per cui i rossoneri starebbero spingendo per Rafa Mir, classe 1997, centravanti spagnolo del Siviglia. Nell'ultima stagione, per lui, 8 gol in 36 partite tra Liga, Champions League e coppe nazionali con gli andalusi. Milan, ecco l'offerta per Daka >>>