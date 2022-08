Calciomercato Milan – Di Marzio: “Prima offerta ufficiale per Vranckx”

Il Milan vuole prendere Aster Vranckx in questo calciomercato estivo. Paolo Maldini e Frederic Massara stanno facendo sul serio. Le news

Il Milan accelera per Aster Vranckx, classe 2002, centrocampista belga obiettivo di calciomercato del Diavolo per rinforzare la mediana della compagine rossonera. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, infatti, il Milan ha presentato una prima offerta ufficiale al Wolfsburg, club tedesco proprietario del cartellino del giovane ex Malines.