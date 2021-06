Calciomercato Milan – Di Marzio: “Ounas alternativa di Adli”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Adam Ounas, di proprietà del Napoli, è la nuova idea del Diavolo per rinforzare la fascia destra

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio , giornalista notoriamente esperto di calciomercato , ai microfoni di 'Sky Sport', il Milan starebbe pensando ad Adam Ounas qualora non si concretizzasse la trattativa con il Tolosa per portare in rossonero Amine Adli.

Ounas, classe 1996, è un esterno destro offensivo algerino, di proprietà del Napoli, ma reduce da sei mesi di prestito al Crotone nei quali ha fatto molto bene. Per Di Marzio, Ounas piace molto al Milan: potrebbe, dunque, arrivare in rossonero al posto di Adli nel caso di cessione di Samu Castillejo in Spagna (piace al Betis). Via Calhanoglu: il Milan ha individuato il nuovo fantasista >>>