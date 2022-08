Calciomercato Milan – Di Marzio: “Giù Onyedika, su Onana e Vranckx”

Le ultime notizie di calciomercato sul Milan da Gianluca Di Marzio, l'esperto giornalista di 'Sky Sport'. Focus sul centrocampo rossonero

Daniele Triolo

Gianluca Di Marzio, giornalista di 'Sky Sport' esperto di calciomercato, ha fornito gli ultimi aggiornamenti per quanto concerne le operazioni in entrata del Milan. In particolare, focus sul centrocampo. Dopo l'infortunio di Rade Krunić, infatti, il club di Via Aldo Rossi sta cercando di stringere i tempi per l'arrivo di un nuovo interprete in mezzo al campo.

Calciomercato Milan, le ultime su Onyedika, Onana e Vranckx

Così Di Marzio: "Sono ore calde per il calciomercato del Milan. C'è stato un nuovo tentativo per Raphael Onyedika, ma il club danese ha rifiutato la proposta e c'è ancora distanza. Altre idee dei rossoneri, in caso di uscita di Tiémoué Bakayoko, sono quelle di Jean Onana del Bordeaux e Aster Vranckx del Wolfsburg".

L'acquisto di Onana, secondo Di Marzio, si potrebbe chiudere per una cifra di circa 4-5 milioni di euro. Per Vranckx invece, l'operazione sarebbe da impostare sulla base del prestito con diritto di riscatto. Ecco come e dove vedere Atalanta-Milan in tv o diretta streaming >>>