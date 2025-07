Per Di Marzio, ci sarebbero stati nuovi contatti per la cessione dell'ex RB Salisburgo dai rossoneri ai rossoblu. La novità? Il Milan avrebbe aperto alla partenza di Okafor con la formula del prestito con diritto di riscatto .

Giunto in rossonero nel calciomercato estivo 2023 per 15,5 milioni di euro, Okafor ha giocato negli ultimi sei mesi in prestito (oneroso, per 1,5 milioni di euro) al Napoli, collezionando, però, appena 4 spezzoni di gara in Serie A.