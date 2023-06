Calciomercato Milan – Di Marzio conferma: “N’Dicka è della Roma”

Evan N'Dicka, obiettivo di calciomercato anche del Milan, ha scelto di giocare nella Roma. Giocatore in partenza per la Capitale

"N'Dicka è della Roma - ha scritto Di Marzio nel suo 'tweet' -. Il giocatore è in partenza proprio adesso per Roma". Nella Capitale, dunque, il classe 1999, che arriverà in giallorosso a parametro zero dall'Eintracht Francoforte, sosterrà le visite mediche.