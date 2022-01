Calciomercato Milan – Di Marzio: “Lecce vicino a Plizzari”

Alessandro Plizzari è pronto a lasciare il Milan in questo calciomercato di gennaio per giocare con continuità. Andrà in Serie B a Lecce

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato, sul proprio sito web ufficiale, Alessandro Plizzari lascerà il Milan in questa sessione invernale di trattative.

Il portiere classe 2000, che è rimasto fermo in questa stagione per tre mesi per via di una tendinopatia rotulea bilaterale risolta con un intervento chirurgico, è ad un passo dal trasferimento al Lecce, compagine di Serie B.

La formula è quella del prestito secco fino al prossimo 30 giugno. In Salento, Plizzari potrà giocare con maggiore continuità, giocandosi il posto con il brasiliano Gabriel, ex rossonero.

