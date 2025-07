Calciomercato Milan, Di Marzio: “Lazetic, ci riprova l’Aberdeen”

Per Di Marzio, infatti, l' Aberdeen - compagine che milita nella Scottish Premiership - ci sta riprovando per Lazetic. Questo dopo il tentativo, andato a vuoto, nello scorso mese di gennaio.

Contatti in corso tra Milan e Aberdeen, con il club di Via Aldo Rossi che, a quanto pare, avrebbe aperto alla cessione dell'attaccante a titolo definitivo con percentuale sull'eventuale, futura rivendita .

Nell'ultima stagione, trascorsa in prestito in patria al Bačka Topola, per lui appena 3 gol e un assist in 43 partite. La Scozia potrebbe rappresentare per il ragazzo un trampolino per il suo personale rilancio.