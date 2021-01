Calciomercato Milan – Di Marzio: “Laxalt dice no all’Al-Hilal” | News

Calciomercato Milan: Laxalt non vuole andare in Arabia Saudita

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Diego Laxalt, classe 1993, esterno mancino uruguaiano di proprietà del Milan ma, in questa stagione, in prestito al Celtic, avrebbe rifiutato un ricco contratto propostogli dai sauditi dell’Al-Hilal.

Lo ha rivelato Gianluca Di Marzio, giornalista notoriamente esperto di calciomercato. Laxalt, in questo momento, si trova a Dubai, in ritiro con la squadra di Neil Lennon ed avrebbe ricevuto una proposta dal club di Riyad, attualmente in prima posizione nel suo campionato.

Un triennale da quasi 3 milioni di euro a stagione. Qualora Laxalt avesse accettato, l’Al-Hilal sarebbe poi andato a parlare con il Milan per trovare un’intesa sul costo del cartellino (il Diavolo, per privarsi a titolo definitivo, ora, di Laxalt, chiede tra i 9 ed i 10 milioni di euro).

Il sudamericano, però, avrebbe detto di no perché vuole continuare a giocare in Europa. La sua priorità, in realtà, sarebbe quella di restare al Celtic, dove si sta trovando bene, in città e con la squadra. Vorrebbe che la società cattolica di Glasgow trovasse un accordo con i rossoneri per il riscatto del cartellino.

Laxalt, che era giunto al Milan nell'estate 2018 nell'ambito dello scambio con il Genoa che ha coinvolto Gianluca Lapadula, è sotto contratto con il club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2022.