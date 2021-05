Calciomercato Milan – Di Marzio: “La priorità è il rinnovo di Kessie”

Le ultime sul calciomercato del Milan: una delle priorità del club rossonero è il rinnovo di Franck Kessie. Ecco le parole di Di Marzio

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto sul calciomercato del Milan. Una delle priorità per il club rossonero è il rinnovo di Kessie, uno dei migliori in questa stagione: "Kessie? Credo sia una priorità del Milan di affrontare questo argomento. Ci sono stati dei colloqui e giustamente il Milan ha detto che a fine campionato verranno affrontate queste problematiche, quindi è giusto che tutti siano concentrati sull'obiettivo dato che tra il quarto e il quinto posto non ballano sei milioni di Euro ma ballano strategie e progetti. Quella di trattenere Kessié, però, è una priorità, quindi faranno di tutto per trovare un accordo. Il Milan ha dimostrato che anche nei casi di Calhanoglu e Donnarumma, che comunque è andato al di là di alcuni parametri e paletti, offrendo anche più di quanto guadagnano oggi questi calciatori".