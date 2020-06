Calciomercato Milan – Di Marzio: “Kalulu, visite mediche lunedì”

MERCATO MILAN – Come riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale, Pierre Kalulu è atteso a Milano lunedì per le visite mediche con il club rossonero. Confermata, dunque, l’indiscrezione riportata questa mattina da L’Equipe, che ha scritto come il club lombardo sia davvero ad un passo dall’accordo col terzino classe 2000 del Lione. Arriverà a parametro zero, grazie all’operazione diretta da Maldini e Massara, approvata da tutti i talent scout rossoneri.

