Calciomercato Milan, Di Marzio: “Il Verona pensa al ritorno di Terracciano”

Calciomercato Milan, il Verona pensa al ritorno di Terracciano: lo riporta Di Marzio. Ipotesi prestito per il terzino ex vivaio gialloblù

Come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio sul suo profilo X, il Verona sta valutando il ritorno di Filippo Terracciano, a un anno e mezzo dal suo passaggio al Milan ( acquistato nel gennaio 2024 per circa 6 milioni euro). Il club veneto starebbe pensando a un prestito per riportare in gialloblù il terzino cresciuto nel proprio settore giovanile.