Calciomercato Milan – Di Marzio: “Hauge all’Eintracht? C’è distanza”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Jens Petter Hauge è stato richiesto dall'Eintracht Francoforte. Offerta bassa però per i rossoneri

Secondo Di Marzio, l'Eintracht insiste per avere Hauge, ma c'è ancora distanza tra i due club. Le 'Aquile', infatti, hanno presentato in Via Aldo Rossi un'offerta vicina agli 8 milioni di euro. Proposta giudicata insufficiente dal Milan che, per lasciar partire il talento norvegese, chiede non meno di 12 milioni di euro.