Calciomercato Milan, Di Marzio: 'Harder, incontro in corso: si cerca l'intesa'

Dopo la rinuncia a Victor Boniface, è il danese classe 2005 il profilo che la società ha scelto come attaccante da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
CALCIOMERCATO MILAN
Il Milan lavora per arrivare a un nuovo attaccante in questo calciomercato estivo: Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di 'Sky Sport' esperto del settore, ha spiegato come stia andando avanti la trattativa per Conrad Harder dello Sporting Lisbona.
I negoziati entrano nel vivo: incontro in corso, secondo Di Marzio, con l'agente dell'attaccante per definire tutti gli aspetti contrattuali del suo assistito. Inoltre, proseguono i contatti con il club portoghese per l'intesa definitiva sull'affare.
Dopo la rinuncia a Victor Boniface, è il danese classe 2005 il profilo che la società ha scelto come attaccante da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA