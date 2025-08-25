Calciomercato Milan, Di Marzio: 'Harder, incontro in corso: si cerca l'intesa'

Pianeta Milan
Calciomercato Milan, emerge la novità della mattinata sulla trattativa Harder

Il Milan lavora per arrivare a un nuovo attaccante in questo calciomercato: continua la trattativa per Conrad Harder dello Sporting Lisbona
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan lavora per arrivare a un nuovo attaccante in questo calciomercato estivo: Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di 'Sky Sport' esperto del settore, ha spiegato come stia andando avanti la trattativa per Conrad Harder dello Sporting Lisbona.

I negoziati entrano nel vivo: incontro in corso, secondo Di Marzio, con l'agente dell'attaccante per definire tutti gli aspetti contrattuali del suo assistito. Inoltre, proseguono i contatti con il club portoghese per l'intesa definitiva sull'affare.

Dopo la rinuncia a Victor Boniface, è il danese classe 2005 il profilo che la società ha scelto come attaccante da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri.

