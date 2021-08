Calciomercato Milan – Di Marzio: “Florenzi a un passo. Sulla maglia…”

Le ultime sul calciomercato del Milan: Alessandro Florenzi è sempre più vicino al club rossonero. Ci sono già indizi sul numero di maglia

Florenzi ha già detto sì al Milan. Come vi abbiamo scritto, l'accordo tra il Diavolo e i giallorossi è stato quasi raggiunto, anche se bisogna limare qualche dettaglio relativo alla cifra del riscatto. La fumata bianca dovrebbe comunque arrivare nelle prossime ore. Florenzi, in realtà, starebbe già pensando al numero di maglia: il terzino avrebbe deciso di non indossare al Milan la maglia numero 24, in modo da fare un cambio netto con il passato. Staremo a vedere, ma Florenzi è davvero ad un passo. Qui le ultime novità sul terzino.