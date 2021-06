Calciomercato Milan – Di Marzio: “Firpo, no del Barcellona al prestito”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Júnior Firpo individuato come vice di Theo Hernández. I catalani, però, per ora non cedono

Daniele Triolo

Il Milan, per questa sessione di calciomercato, ha messo nel mirino Júnior Firpo come vice di Theo Hernández nel ruolo di terzino sinistro. Il classe 1996, al Barcellona dal 2019, preferisce la soluzione rossonera (il Diavolo lo aveva già cercato a gennaio, n.d.r.) ad altre squadre italiane (Napoli, Fiorentina) o alla Premier League (lo vuole il West Ham).

Secondo quanto riferito, però, da Gianluca Di Marzio per 'Sky Sport', il Barcellona, per il momento, non vuole privarsi di Júnior Firpo con la formula richiesta dal Milan per il trasferimento, ovvero quella del prestito con diritto di riscatto. La speranza del Diavolo, dunque, è che il Barça possa cambiare idea. Via Calhanoglu? Il Milan ha già pronto il suo sostituto >>>