Calciomercato Milan, Di Marzio: 'Fatta per Liberali al Catanzaro. Oggi ...'

Nella giornata di oggi, il calciatore è atteso in città per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà ufficialmente al club calabrese.
Come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il Milan e il Catanzaro sono riusciti a trovare un accordo per il trasferimento del centrocampista classe 2007, Mattia Liberali. Dopo una brusca frenata nella trattativa nei giorni scorsi, le due società hanno chiuso l’intesa.
Il talento rossonero passerà al Catanzaro a titolo definitivo e giocherà in Serie B, sotto la guida di Alberto Aquilani. L'ex allenatore della primavera della Fiorentina è noto per essere molto abile nel lavoro con i giovani.
