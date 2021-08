Calciomercato Milan – Di Marzio: “Faivre, Messias e Adli: le ultime”

Le ultime sul calciomercato del Milan. Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul possibile prossimo trequartista rossonero

Attenzione alle ultime vicende che riguardano Romain Faivre . Il giocatore sta forzando la mano con il Brest tanto che ha deciso di non partire con la squadra per la trasferta contro lo Strasburgo di domani. Anche qui però si registra una certa distanza. I francesi vogliono 15 milioni, il Milan si ferma sempre a 10.

Capitolo Junior Messias: il Diavolo non ha affatto dimenticato il trequartista classe 1991. Contatti vivi con il Crotone e colpi di scena finali da non escludere. Il Milan, inoltre, vorrebbe fare l'operazione Yacine Adli a prescindere dalle trattative riportate finora. L'ex Psg piace molto ed è un'idea che rimane ancora in piedi. Le Top News di calciomercato sul Milan: attesa per Bakayoko, Faivre obiettivo numero uno