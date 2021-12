Calciomercato Milan – Di Marzio: “Empoli, primi contatti per Conti”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Andrea Conti, in scadenza con il Diavolo, andrà via a gennaio. I toscani si fanno sotto. Il punto

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, ha intenzione di cedere Andrea Conti ed anche il ragazzo vuole andare via dai rossoneri per avere l'occasione di giocare con maggiore continuità. Conti, classe 1994, è stato molto sfortunato nella sua esperienza con il Milan: prima un serio, duplice infortunio. Poi, l'ascesa di Davide Calabria che, di fatto, gli ha chiuso le porte della titolarità.

Ora, nel calciomercato di gennaio, il futuro di Conti sarà lontano dal Milan. Si è parlato molto, spesso, dell'interesse di Genoa e Sampdoria per il numero 14 del Diavolo. Ma secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista notoriamente esperto di mercato, Conti potrebbe approdare all'Empoli, squadra rivelazione di questa stagione in Serie A. Ecco il post di Di Marzio sul suo account ufficiale del popolare social network 'Instagram'.

"A metà stagione, il percorso dell’Empoli è tra i migliori per rendimento, ma la squadra di Aurelio Andreazzoli non si accontenta e punta a rinforzarsi ulteriormente a gennaio: avviati i primi contatti con il Milan per Andrea Conti. L’esterno ex Atalanta piace ai toscani, che però devono prima lavorare in uscita, cercando una sistemazione a Riccardo Fiamozzi". Il contratto di Conti con il Diavolo scadrà il prossimo 30 giugno 2022. Ibra fa la differenza, ma va 'centellinato': ecco il piano del Milan >>>