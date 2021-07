Calciomercato Milan – Di Marzio: “Ecco le ultime news su Tadic”

Importanti novità per quanto riguarda il calciomercato del Milan ed in particolare Dusan Tadic, serbo dell'Ajax, nel mirino dei rossoneri

Carmelo Barillà

Novità per quanto riguarda il calciomercato del Milan ed in particolare Dusan Tadic. Il fantasista serbo dell'Ajax è solo l'ultimo nome accostato ai rossoneri nel ruolo lasciato vacante da Hakan Calhanoglu. Non è stata ancora imbastita una vera e propria trattativa con il club olandese, ma i primi contatti tra le parti ci sono stati.

Il calciatore piace molto a Paolo Maldini, che intravede nel serbo il perfetto trequartista per il Milan. Abile palla al piede, bravo a tirare dalla distanza, capace di fornire assist e di agire in diversi ruoli, persino da attaccante. Il giocatore ha fornito il suo assenso e vorrebbe vestire la maglia rossonera, che diverrebbe l'apice della sua carriera.

La trattativa con l'Ajax, però, non è facile. Il calciatore è in scadenza nel 2023, ma rappresenta il faro della squadra, nonché capitano dei biancorossi, che per questo motivo non vorrebbero privarsene. Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, intervenuto a 'Sky Sport' ha fornito ulteriori dettagli sulla posizione del club di Amsterdam. Queste le sue parole.

"Dusan Tadic è un obiettivo concreto per il Milan. Il giocatore ha detto sì, accetterebbe. L'Ajax però non ne vuole sapere di cedere il suo capitano, dovrebbe essere quindi lui a spingere per l'addio". Servirebbe, dunque, una forzatura da parte del serbo in direzione Milano. Chissà che ciò non avvenga, considerato che l'approdo al Diavolo rappresenterebbe per Tadic, alla soglia dei 33 anni, un'opportunità più unica che rara.