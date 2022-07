Calciomercato Milan – Di Marzio: “De Ketelaere, visite mediche imminenti”

Arrivano aggiornamenti continui sul fronte Charles De Ketelaere . La lunghissima trattativa che ha avuto luogo in queste settimane è arrivata al rettilineo finale: Milan e Brugge hanno finalmente trovato l'accordo per il passaggio del classe 2001 in rossonero. Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio su Twitter i rossoneri verseranno 36 milioni di euro, bonus compresi , nelle casse del club belga.

Inoltre De Ketelaere dovrebbe sbarcare in Italia o nella giornata di domani o domenica. Per questo motivo dovrebbe sostenere le visite mediche tra domenica e lunedì.