Calciomercato Milan – Di Marzio: “Dalot o Odriozola per la fascia destra”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Diogo Dalot ed Álvaro Odriozola sarebbero i due principali obiettivi come vice di Davide Calabria

Il Milan , in questa sessione di calciomercato , sta cercando un terzino destro che possa fare da vice a Davide Calabria . Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio per 'Sky Sport', l'obiettivo principale del Diavolo è quello di riportare Diogo Dalot a Milano.

Il portoghese, classe 1999, ha giocato l'ultima stagione in rossonero in prestito secco dal Manchester United. Il Milan vorrebbe prenderlo di nuovo, stavolta con la formula del prestito con diritto di riscatto. Se, però, non dovesse essere trovato l'accordo con il club inglese, che non sembrerebbe propenso a questo tipo di formula, il Milan ha già pronta l'alternativa.