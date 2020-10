Calciomercato Milan – Di Marzio: “Dalot, lo United vuole riportarlo indietro”

Dalot, la volontà del Manchester United

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Dopo gli arrivi di Sandro Tonali, Ciprian Tatarusanu, Brahim Diaz e Jens-Petter Hauge, il Milan ha acquistato, in prestito secco, Diogo Dalot dal Manchester United. Il terzino destro, considerato un vero e proprio pupillo di Paolo Maldini e Frederic Massara, andrà a rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Ma cosa ne sarà di Dalot in futuro? Gianluca Di Marzio, dagli studi di ‘Sky Sport’, ha espresso il proprio parere in merito: “Dalot è un giocatore molto forte, uno dei terzini destri migliori in Europa secondo me. Il Manchester United non ha voluto concedere il diritto di riscatto al Milan perché vuole riportarlo in Inghilterra a fine stagione. L’idea degli inglesi è che possa diventare il loro titolare del futuro”.

