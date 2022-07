Calciomercato Milan – Di Marzio: “Le cifre per il rinnovo di Ibrahimovic”

Zlatan Ibrahimovic firmerà il rinnovo di contratto con il Milan nei prossimi giorni. Lo svedese siglerà un accordo annuale. Come già anticipato qualche giorno fa dalla nostra redazione, la volontà di entrambe le parti è quella di raggiungere un'intesa. Un rinnovo, quello di Ibrahimovic con il Milan, mai in discussione. A testimonianza del tutto le foto del fuoriclasse svedese con la nuova maglia, che seppur scattate nei mesi scorsi lasciavano qualche indizio in tal senso, tant'è che i rossoneri le hanno pubblicate comunque, nonostante Ibra non sia sotto contratto in questo momento.