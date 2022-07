Calciomercato Milan – Ibrahimovic, a breve un incontro per il rinnovo | PM

Oggi, 1 luglio 2022, Zlatan Ibrahimovi c non è un giocatore del Milan . Niente allarmismi, però. L'attaccante svedese, in questo momento, è alle prese con l'infortunio al ginocchio. Una defezione importante che lo terrà fermo ai box almeno fino a dicembre. Se il recupero dovesse andare perfettamente, lo svedese rientrerà a gennaio e vorrà rientrare a disposizione di Stefano Pioli .

La volontà del giocatore, infatti, è quella di continuare a giocare e vuole farlo ancora indossando la maglia del Milan. Dunque, cosa ne sarà del futuro di Ibrahimovic? Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, il gigante di Malmo non ha ancora un accordo con il club, ma a breve ci sarà un nuovo incontro. Le due parti, infatti, vogliono continuare insieme e si arriverà ad un punto di incontro che farà felice sia il club che il giocatore. Il rinnovo, dunque, non è in discussione. Difesa, due piste calde per il Milan: le ultime news di mercato >>>