Calciomercato Milan – Di Marzio: “Calhanoglu, domani visite con l’Inter”

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Hakan Calhanoglu ha deciso, andrà all'Inter. Domani previste le visite mediche del turco

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio per 'Sky Sport' è praticamente fatta per il trasferimento di Hakan Calhanoglu dal Milan all'Inter. Sono state, infatti, programmate per domani le visite mediche del fantasista turco con l'Inter. Calhanoglu ha quindi deciso di non rinnovare il contratto in scadenza con il Diavolo il 30 di questo mese.