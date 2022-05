Calciomercato Milan – Di Marzio: “Botman, preferenza ai rossoneri”

Sven Botman, obiettivo di calciomercato del Milan, dovrebbe vestire la maglia rossonera dalla stagione 2022-2023. Le ultime sul difensore

Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo notoriamente esperto di calciomercato, ha pubblicato un editoriale per il sito web 'williamhillnews.it'. Si è soffermato, per l'occasione, degli undici calciatori che dovrebbero infiammare l'imminente sessione estiva di mercato. Tra questi, alcuni sono riconducibili ad operazioni, in entrata o in uscita, del Milan. Per esempio, Sven Botman, classe 2000, difensore centrale olandese di proprietà del Lille che il Diavolo vuole prelevare per metterlo al fianco di Fikayo Tomori. Ecco cosa ha scritto Di Marzio su Botman, ex Ajax e Heerenveen.