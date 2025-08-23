Ecco quanto riportato sul proprio sito: "Sono ore decisive queste per il futuro di Victor Boniface. Dopo aver accolto l’attaccante nella giornata di venerdì, infatti, il Milan sta facendo delle valutazioni in merito alle sue condizioni. Intanto, Tare e il club stanno lavorando a soluzioni parallele, che potrebbero portare all’arrivo di un ulteriore attaccante anche a prescindere dall’acquisto di Boniface. L’idea, infatti, è quella di avere a disposizione una punta sempre disponibile che possa affiancare eventualmente il nigeriano – che potrebbe anche andare in Coppa d’Africa tra dicembre e gennaio – e Gimenez. Nonostante le tante voci di mercato, infatti, il messicano rimarrà in rossonero e non verrà ceduto in questi ultimi giorni di sessione estiva".