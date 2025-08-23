Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Di Marzio: “Boniface? Può arrivare comunque un’altra punta”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Di Marzio: “Boniface? Può arrivare comunque un’altra punta”

Gianluca Di Marzio
Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione in merito all'attacco del Milan, compreso l'arrivo possibile di Victor Boniface
Fabio Barera
Fabio Barera Redattore 

Gianluca Di Marzio, giornalista di 'Sky Sport' ed esperto di calciomercato, ha fatto il punto della situazione sull'attacco del Milan, tra Victor Boniface e altre possibili mosse. Tramite un articolo pubblicato sul proprio sito ufficiale, infatti, ha precisato come, a prescindere dalla scelta sul nigeriano, potrebbe arrivare comunque un altra punta.

Calciomercato Milan, Di Marzio fa il punto sull'attacco: "A prescindere da Boniface ..."

"Milan, nelle prossime ore la decisione definitiva su Boniface, ma a prescindere da lui può arrivare un'altra punta: il punto sull'attacco".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Demiral perfetto per la difesa di Allegri? Ecco i suoi numeri in Arabia

Ecco quanto riportato sul proprio sito: "Sono ore decisive queste per il futuro di Victor Boniface. Dopo aver accolto l’attaccante nella giornata di venerdì, infatti, il Milan sta facendo delle valutazioni in merito alle sue condizioni. Intanto, Tare e il club stanno lavorando a soluzioni parallele, che potrebbero portare all’arrivo di un ulteriore attaccante anche a prescindere dall’acquisto di Boniface. L’idea, infatti, è quella di avere a disposizione una punta sempre disponibile che possa affiancare eventualmente il nigeriano – che potrebbe anche andare in Coppa d’Africa tra dicembre e gennaio – e Gimenez. Nonostante le tante voci di mercato, infatti, il messicano rimarrà in rossonero e non verrà ceduto in questi ultimi giorni di sessione estiva".

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA