Calciomercato Milan – Di Marzio: “Boban ci provò per Pedri” | News

Pedri, stellina del Barça: il Milan si morde le mani …

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Pedri, classe 2002, è il gioiello del Barcellona di Ronald Koeman. Titolare fisso nonostante abbia compiuto soltanto 18 anni nella giornata di ieri. Eppure, come riferito da ‘gianlucadimarzio.com‘, il calciatore avrebbe potuto giocare nel Milan.

L'anno scorso, infatti, ha rivelato Di Marzio, l'ex Chief Football Officer del club di Via Aldo Rossi, Zvonimir Boban, aveva provato a portarlo al Milan. Il direttore sportivo del Barcellona, Ramón Planes, però, ha bruciato tutti spendendo appena 5 milioni di euro per portarlo in Catalogna.