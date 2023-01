Calciomercato Milan – Di Marzio: “Bakayoko-Adana, ecco la situazione”

Tiémoué Bakayoko può lasciare il Milan in questo calciomercato invernale. C'è, infatti, una proposta dei turchi dell'Adana Demirspor per lui

Tiémoué Bakayoko potrebbe lasciare il Milan in questa sessione invernale di calciomercato . Per il centrocampista francese, classe 1994 , c'è infatti sul tavolo una proposta dell' Adana Demirspor , compagine della Süper Lig turca allenata dall'ex tecnico rossonero, Vincenzo Montella .

Secondo quanto riferito, però, da Gianluca Di Marzio , giornalista di 'Sky Sport', Bakayoko non ha ancora accettato la proposta dell'Adana Demirspor (contratto fino al 30 giugno 2026 ). L'ex Monaco e Napoli, dunque, non è ancora in viaggio per la Turchia e né, tanto meno, sarebbero state fissate le sue visite mediche.

Bakayoko, che si trova attualmente in prestito al Milan dal Chelsea (scadenza 30 giugno), si è preso qualche giorno di tempo per riflettere. Alla fine di gennaio prenderà una decisione. Il giocatore transalpino, ad ogni modo, non rientra nel progetto tecnico di Stefano Pioli. Dopo le 18 presenze della stagione 2021-2022, non è stato mai impiegato in questa. Nuovo bomber, Maldini regala un colpo a sorpresa: le news di mercato >>>