Calciomercato Milan – Di Marzio: “Bakayoko, principio di accordo col Chelsea”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Tiemoué Bakayoko. Queste le sue parole: “Milan e Chelsea hanno un principio di accordo. Queste le cifre: 3 milioni per il prestito oneroso e 30 per il diritto di riscatto. C’è l’accordo con Bakayoko sull’ingaggio di quest’anno. Va trovata un’intesa sullo stipendio qualora venga riscattato nel prossimo. Finchè non si chiude i rossoneri tengono vive le piste Soumarè e Florentino“.

TONALI RAGIONA GIA’ DA ROSSONERO: IL SUO LIKE AL MILAN >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>