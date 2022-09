Calciomercato Milan – Di Marzio: “Bakayoko resta in rossonero” / News

Come riferito dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Tiemoué Bakayoko resterà al Milan nonostante l'arrivo di Aster Vranckx

Nonostante l'arrivo di Aster Vranckx, Tiemoué Bakayoko non lascerà il Milan. Come riferito dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio il francese non rescinderà il suo contratto con il club rossonero e rimarrà a disposizione di Stefano Pioli. Ecco Vranckx: segui la sua prima giornata da calciatore rossonero >>>