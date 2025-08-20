Calciomercato Milan, Di Marzio: 'Attaccante, torna in corsa Boniface'

Calciomercato Milan, riecco Boniface tra Hojlund e Vlahovic—
Resiste, però, secondo Di Marzio, anche l'opzione Dusan Vlahovic, classe 2000, attaccante serbo della Juventus. Esattamente come confermato qualche giorno fa dal direttore sportivo del club di Via Aldo Rossi, Igli Tare. Ma la novità di giornata, in merito alla composizione del nuovo attacco del Milan 2025-2026, è un'altra.
Il Diavolo, infatti, è tornato a pensare anche a Victor Boniface. Anch'egli classe 2000, attaccante nigeriano di proprietà del Bayer Leverkusen, l'ex Union Saint-Gilloise è stato già seguito tra giugno e luglio. Che tra i due 'litiganti', alla fine, possa godere il terzo?
