Calciomercato Milan, chi tra Hojlund, Vlahovic e Boniface? Il punto di Di Marzio

Calciomercato Milan, Di Marzio: 'Attaccante, torna in corsa Boniface'
Non solo Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic: il Milan, come rinforzo in attacco in questo calciomercato, considera sempre Victor Boniface
Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di 'Sky Sport' esperto di calciomercato, ha fatto il punto della situazione - in casa Milan - sulla ricerca dell'attaccante da mettere a disposizione dell'allenatore Massimiliano Allegri in questi ultimi giorni della sessione estiva.

Come scritto da Di Marzio in un articolo pubblicato sul proprio sito web ufficiale, il Milan è in vantaggio sul Napoli per Rasmus Hojlund, classe 2003, attaccante danese di proprietà del Manchester United. I rossoneri cercano un'intesa con i 'Red Devils' sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Milan, riecco Boniface tra Hojlund e Vlahovic

Resiste, però, secondo Di Marzio, anche l'opzione Dusan Vlahovic, classe 2000, attaccante serbo della Juventus. Esattamente come confermato qualche giorno fa dal direttore sportivo del club di Via Aldo Rossi, Igli Tare. Ma la novità di giornata, in merito alla composizione del nuovo attacco del Milan 2025-2026, è un'altra.

Il Diavolo, infatti, è tornato a pensare anche a Victor Boniface. Anch'egli classe 2000, attaccante nigeriano di proprietà del Bayer Leverkusen, l'ex Union Saint-Gilloise è stato già seguito tra giugno e luglio. Che tra i due 'litiganti', alla fine, possa godere il terzo?

