Calciomercato Milan, Di Marzio: 'Attaccante, torna in corsa Boniface'

Resiste, però, secondo Di Marzio, anche l'opzione Dusan Vlahovic , classe 2000 , attaccante serbo della Juventus . Esattamente come confermato qualche giorno fa dal direttore sportivo del club di Via Aldo Rossi, Igli Tare . Ma la novità di giornata, in merito alla composizione del nuovo attacco del Milan 2025-2026 , è un'altra.

Il Diavolo, infatti, è tornato a pensare anche a Victor Boniface. Anch'egli classe 2000, attaccante nigeriano di proprietà del Bayer Leverkusen, l'ex Union Saint-Gilloise è stato già seguito tra giugno e luglio. Che tra i due 'litiganti', alla fine, possa godere il terzo?