Calciomercato Milan – Di Marzio: “Adli in arrivo: oggi le visite”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Yacine Adli è un calciatore rossonero, sebbene giocherà con il Diavolo dalla stagione 2022-2023

Il Milan ha chiuso l'acquisto di Yacine Adli in questa sessione estiva di calciomercato . Lo ha confermato anche Gianluca Di Marzio , giornalista esperto di mercato, in un post sul suo account ufficiale del popolare social network 'Twitter'.

"Adli già in volo per Milano - ha scritto Di Marzio -, oggi visite mediche con il Milan: operazione da 10 milioni di euro (bonus compresi) resta in prestito al Bordeaux. Confermata l'indiscrezione di RMC Sport".