Calciomercato Milan – Dalla Francia: “Preso Adli. Ma resta a Bordeaux”

Le ultime news di calciomercato del Milan: Yacine Adli, classe 2000, sarà un calciatore rossonero. Rimarrà però in prestito in Francia

Per i colleghi francesi, Milan e Bordeaux avrebbero trovato un accordo sulla base di 10 milioni di euro. Adli, però, non vestirà subito la maglia rossonera. Dovrà pazientare ancora un po' per coronare il suo desiderio.