Calciomercato Milan – Di Marzio: “Accordo per Brahim Díaz: i dettagli”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Brahim Díaz giocherà la stagione 2021-2022 con la maglia rossonera. Le condizioni dell'affare

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio per 'Sky Sport', in questo calciomercato il Milan tratterrà Brahim Díaz. La trattativa con il Real Madrid, infatti, per la conferma del fantasista di Málaga in maglia rossonera è a buon punto e potrebbe concludersi già in questa settimana.