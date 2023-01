Calciomercato Milan – Finite le visite, Vasquez pronto alla firma

Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com sono appena terminate le visite per l'indoneità sportiva al Centro Ambrosiano di Medicina dello Sport, il portiere Devis Vasquez è arrivato a Casa Milan per la firma del contratto. Si attende, ora, soltanto l'ufficialità per il primo colpo rossonero della sessione invernale. Calciomercato Milan - Gabriel obiettivo concreto, ma c'è concorrenza.