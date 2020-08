Calciomercato Milan – Deulofeu vuole tornare, ma Pioli ha chiesto Chiesa

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Tuttosport, in edicola questa mattina, fornisce gli ultimi aggiornamenti di mercato sul Milan. Tra le novità ci sono Gerard Deulofeu, che avrebbe manifestato la volontà di tornare al Milan, ma anche Federico Chiesa, che sarebbe un obiettivo rossonero per la prossima stagione.

Deulofeu, come detto, ha già vestito la maglia del Milan nei primi mesi del 2017. 17 presenze e 4 gol il suo score. I rossoneri avrebbero voluto trattenerlo, ma il Barcellona esercitò il diritto di recompra nei confronti dell’Everton, al quale il calciatore era stato inizialmente ceduto. Lo spagnolo tornerebbe molto volentieri in Italia e al Milan, soprattutto dopo la retrocessione del Watford, ma attenzione anche al Valencia.

Il vero obiettivo è pero Federico Chiesa, che come caratteristiche è molto simile a Deulofeu. Il Milan sta lavorando con la Fiorentina a un possibile scambio che coinvolgerebbe Lucas Paqueta e forse anche Ricardo Rodriguez. Il discorso è stato appena avviato, anche se è stato lo stesso Pioli a chiedere espressamente l’acquisto di Chiesa, avendolo già allenato a Firenze. In ogni caso sarà difficile arrivare all’esterno offensivo considerando che in pole position in questo momento c’è la Juventus, con l’Inter che non molla la presa.

