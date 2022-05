Calciomercato Milan – Deulofeu torna di moda, con una contropartita

Deulofeu non ha mai nascosto di voler tornare al Milan e i rossoneri ci stanno pensando per il prossimo calciomercato. Ecco tutte le ultime.

Che il cuore di Gerard Deulofeu sia rimasto al Milan è noto e che il giocatore tornerebbe volentieri nel prossimo calciomercato pure. Già diverse volte Deulofeu è stato di nuovo in orbita Milan dopo i sei mesi con 18 presenze e 4 gol del 2017. Ora lo spagnolo classe 1994 è all'Udinese, dove sta facendo benissimo. Alla dirigenza milanista piace tantissimo e potrebbe essere il giusto profilo per aggiungere gol e assist alla trequarti.