Calciomercato Milan – Deulofeu: “Futuro? Voglio giocare in un top club”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Gerard Deulofeu, attaccante dell'Udinese, ha parlato del suo futuro. Ecco cosa ha detto

Gerard Deulofeu, attaccante dell'Udinese, ha parlato del suo futuro ai microfoni del club bianconero. Lo spagnolo potrebbe tornare a vestire la maglia del Milan nella prossima stagione: "Voglio essere il miglior giocatore ogni settimana e in tutte le stagioni. Voglio essere in una top, ma ci sono dei percorsi da seguire, a me mancava fare un periodo così a Udine. Sono molto felice e voglio onorare questa stagione. Non posso dire niente perché ho detto al mio agente di non dirmi niente. Da quando hanno iniziato a dire qualcosa di mercato, per mettere a fuoco squadra e stagione ho chiesto di fare così. Se si farà, si farà".