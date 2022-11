Calciomercato Milan – Quanto ti costa Dest? Ecco le cifre

Il Milan, al momento, sta preparando la sosta prevista per i Mondiali che si stanno giocando in questi giorni. La squadra di Stefano Pioli andrà a Dubai per una serie di amichevoli contro squadre di livello internazionale. L'allenatore potrà contare su parecchi giocatori e aumentare l'alchimia e ritrovare il gioco. Alcuni però non ci saranno, come ad esempio Sergino Dest. Il terzino è con gli Stati Uniti in Qatar e sta giocando un buon Mondiale. Per l'americano, Paolo Maldini e Frederic Massara, dovranno prendere una decisione nelle prossime sessioni di calciomercato.