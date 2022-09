Calciomercato Milan – Dest: stelle e strisce sulla fascia destra

Nuovo rinforzo sulla fascia destra per il Milan in questa sessione di calciomercato. Dal Barcellona arriva Sergiño Dest

Sergiño: pronuncia che ricorda fedelmente una delle colonne del Milan di Ancelotti nonché uno degli eroi dell'11 maggio 2001. Gianni: come il Golden Boy, primo pallone d'oro rossonero e storico capitano. Dest come Dest..ino (quello beffardo per Florenzi, infortunatosi negli ultimi minuti dello scorso Sassuolo-Milan) e come Dest...ra fascia sulla quale costruirà la sua casa in questa sua nuova avventura calcistica. Almeno anagraficamente dunque, i presupposti per cui questo terzino classe 2000 faccia bene ci sono tutti.