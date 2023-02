Calciomercato Milan – Dest bocciato, il terzino può rimanere in Serie A

Sergino Dest parrebbe essere arrivato alla conclusione della sua avventura al Milan, il terzino, però, potrebbe rimanere in Serie A

Arrivato durante la sessione di mercato estiva, Sergiño Dest sembrerebbe essere giunto già al termine della sua avventura al Milan. Il terzino statunitense, nonostante le rosee aspettative e lo spazio guadagnatosi a causa dell'infortunio di Davide Calabria, parrebbe non aver rispettato gli ottimi auspici di un giocatore formatosi nell'Ajax e con un passato al Barcellona. Come riportato da NumeroDiez, i dirigenti rossoneri potrebbero non avvalersi del riscatto, puntato a circa 20 milioni di euro, concordato con i blaugrana.